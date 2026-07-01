Fünfter Castorbehälter nach Ahaus verlagert

Jülich/Ahaus. Der fünfte von insgesamt 152 Castorbehältern mit Atommüll aus dem ehemaligen Forschungsreaktor Jülich hat das Zwischenlager in Ahaus erreicht. Ein Schwerlasttransporter brachte den Behälter in der Nacht zum Mittwoch ohne Zwischenfälle ans Ziel, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei sicherte den Transport quer durch NRW erneut mit einem Großaufgebot ab. Auch diesmal gab es kleine Protestaktionen in Jülich und Ahaus. Dem Start der Transportserie Ende März gingen Gerichtsentscheidungen voraus. (dpa/jW)