Frühere CDU-Chefs warnen Schulze

Magdeburg. Zwei Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben zwei ehemalige CDU-Landeschefs Ministerpräsident Sven Schulze davor gewarnt, sich nach der Wahl von der Linkspartei tolerieren zu lassen. In einem offenen Brief an Schulze schreiben Karl-Heinz Daehre und Gerd Gies, die CDU werde dann »in der Bedeutungslosigkeit versinken«. Gies war 1990/91 Sachsen-Anhalts erster Ministerpräsident nach dem Ende der DDR, Daehre war von 1993 bis 1998 Landesvorsitzender. Eine Zusammenarbeit mit der Linken würde die CDU zerreißen, sagte Daehre gegenüber dpa: »Wir sind doch 1989 nicht auf die Straße gegangen, damit die Linken jetzt wieder an die Macht kommen.« (dpa/jW)