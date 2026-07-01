Zum Inhalt der Seite

Frühere CDU-Chefs warnen Schulze

Magdeburg. Zwei Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben zwei ehemalige CDU-Landeschefs Ministerpräsident Sven Schulze davor gewarnt, sich nach der Wahl von der Linkspartei tolerieren zu lassen. In einem offenen Brief an Schulze schreiben Karl-Heinz Daehre und Gerd Gies, die CDU werde dann »in der Bedeutungslosigkeit versinken«. Gies war 1990/91 Sachsen-Anhalts erster Ministerpräsident nach dem Ende der DDR, Daehre war von 1993 bis 1998 Landesvorsitzender. Eine Zusammenarbeit mit der Linken würde die CDU zerreißen, sagte Daehre gegenüber dpa: »Wir sind doch 1989 nicht auf die Straße gegangen, damit die Linken jetzt wieder an die Macht kommen.« (dpa/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 09.07.2026, Seite 4, Inland
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen