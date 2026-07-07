Habeck »berät« Investmentgesellschaft

Berlin. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck fängt als Berater bei der dänischen Immobilieninvestmentgesellschaft Urban Partners an. Er werde »ab dem 1. August 2026 als Senior Advisor« tätig sein, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen am Montag mit. Urban Partners beschreibt sich als »Investmentmanager, Eigentümer und Betreiber von Immobilien mit Schwerpunkt auf Städte und urbane Räume« und verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von mehr als 25 Milliarden Euro. Zu den Vorhaben gehöre der Bau von Mietwohnungen »im mittleren Preissegment in Berlin und München«. (AFP/jW)