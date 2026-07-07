Wadephul: Iran müsste für Räumung zahlen

Berlin. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat in den Raum gestellt, der Iran könne für die Minenräumung in der Straße von Hormus auch zur Kasse gebeten werden. »Der Iran hat rechtswidrig eine internationale Seefahrtsstraße vermint. Sollten wir sie gemeinsam mit anderen europäischen Partnern räumen, beabsichtigen wir, zum jetzigen Zeitpunkt dafür keine Gebühren zu nehmen«, sagte er dem Handelsblatt. Im Grunde wäre das aber gerechtfertigt, und »der Iran müsste dafür aufkommen, weil wir einen Schaden beseitigen, den das Regime angerichtet hat«. Voraussetzung für den Einsatz sei ein »sicheres Umfeld«. (dpa/jW)