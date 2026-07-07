Unerlaubte Einreisen: Starker Rückgang

Potsdam. Die Bundespolizei hat an den deutschen Grenzen im Juni die niedrigste Zahl unerlaubter Einreisen seit fünf Jahren registriert. Wie die Behörde am Montag in Potsdam mitteilte, versuchten im vergangenen Monat 3.290 Menschen, ohne gültige Papiere nach Deutschland einzureisen. Dies waren 42 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Rund 2.000 Menschen wurden beim Versuch, die Grenze unerlaubt zu überqueren, zurückgewiesen. Im ersten Halbjahr stellte die Bundespolizei 24.329 unerlaubte Einreisen fest. Dies waren 22 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. (AFP/jW)