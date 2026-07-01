Polizist erschießt Mann in Remscheid

Remscheid. Ein 42jähriger ist am Mittwoch abend in Remscheid von einem Polizisten erschossen worden. Angeblich soll der Mann zuvor zwei Mädchen mit Pfefferspray bedroht und das Spray anschließend in Richtung der Beamten gesprüht haben, wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Hagen heißt. Danach soll er davongelaufen sein. Den Angaben nach sollen die Polizisten später erneut auf den Mann getroffen und einen Taser gegen ihn eingesetzt, ihn aber verfehlt haben. Der Mann soll Werkzeug nach den Einsatzkräften geworfen haben. Daraufhin schoss ein Beamter auf den 42jährigen, der noch vor Ort starb. Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen. (dpa/jW)