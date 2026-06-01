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BRD und Niederlande bauen Kooperation aus

Berlin. Die BRD und die Niederlande bauen offenbar die Zusammenarbeit ihrer Polizeitruppen deutlich aus. Dazu sollte am Montag zwischen Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und dem niederländischen Minister für Justiz und Sicherheit, David van Weel (VVD), ein neuer Staatsvertrag ausgehandelt werden, wie das Springer-Magazin Politico am Sonntag abend berichtete. Der Vertrag soll das Enschede-Abkommen von 2005 ergänzen, das bislang die Grundlage der deutsch-niederländischen Polizeizusammenarbeit bildet. »Organisierte Kriminalität oder terroristische Bedrohungen machen nicht an den Landesgrenzen Halt«, sagte van Weel. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 30.06.2026, Seite 4, Inland
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