26 Tote bei Badeunfällen am Wochenende

Bad Nenndorf. Mindestens 26 Menschen sind am Wochenende in Deutschland beim Baden gestorben. Das erklärte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Montag in Bad Nenndorf. Die Zahlen beziehen sich auf Freitag bis Sonntag. Bei den Toten handle es sich ausschließlich um Männer oder Jungen. Mitgezählt wurden auch vermisste Menschen, die noch nicht gefunden wurden. Am Donnerstag hatte es der DLRG zufolge bereits mindestens sieben tödliche Badeunfälle gegeben. Mindestens acht Menschen hätten reanimiert werden müssen und seien ins Krankenhaus gekommen. Im Jahr 2025 waren 82 Prozent der bei Badeunfällen Ertrunkenen laut DLRG männlich. (AFP/jW)