Tausende demonstrieren gegen Luxusbauprojekt

Tirana. In Albanien sind erneut Tausende Menschen gegen ein Luxusbauprojekt auf die Straße gegangen, an dem Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, beteiligt ist. Knapp einen Monat nach Beginn der täglichen Kundgebungen zogen Demonstranten am Samstag abend erneut durch die Hauptstadt Tirana und forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama. Das Luxusferienresort soll in einem Naturschutzgebiet in Zvërnec, rund 150 Kilometer südwestlich von Tirana, entstehen. (AFP/jW)