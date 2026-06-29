DIHK für Kooperation der EU mit China

Berlin. Vor einem Besuch des chinesischen Handelsministers in Brüssel hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer von der EU einen Fokus auf Zusammenarbeit mit China gefordert. »Neue Handelskonflikte helfen niemandem«, erklärte der DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Sonntag. »Statt dessen sollten die EU und China einen zielgerichteten Mechanismus schaffen, um Handels- und Investitionsherausforderungen zu adressieren.« (AFP/jW)