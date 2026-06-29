Social-Media-Verbot: Australien erhöht Geldstrafe

Sydney. Gut sechs Monate nach der Einführung des weltweit ersten Social-Media-Verbots für Kinder und Jugendliche will Australien Verstöße der Konzerne mit höheren Geldstrafen ahnden. Wie die Regierung am Sonnabend mitteilte, wird die Höchststrafe für systematische Verstöße auf 99 Millionen Australische Dollar (59,9 Millionen Euro) verdoppelt. Die Internetaufsichtsbehörde soll zudem umfassendere Befugnisse erhalten. Eine am Donnerstag im Fachmagazin British Medical Journal veröffentlichte Studie kam jedoch zu dem Ergebnis, dass das Verbot bisher kaum Auswirkungen auf das Nutzungsverhalten australischer Teenager hatte. (AFP/jW)