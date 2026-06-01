Nachschlag: Alles auf Gelb

Auch die industrialisierte Landwirtschaft muss sich an die veränderten Bedingungen infolge der beschleunigten Erderwärmung anpassen. Ein Jungbauer in Niedersachsen hat sich für den Anbau von Sonnenblumen entschieden und der NDR hat ihn ein Jahr lang begleitet. Die Pflanzen sollen besser mit längeren Trockenperioden klarkommen. Aber gegen Extremunwetter sind sie um so anfälliger. So riskiert der Bauer trotz der Skepsis des Vaters mit seinen 4,3 Hektar Sonnenblumenacker bei einem Totalausfall einen Verlust von rund 50.000 Euro. Der drohte ihm, als ein sommerlicher Gewittersturm fast das gesamte Feld umpustete. Ein Großteil der Pflanzen überstand dies, allerdings ließ ein Regenguss vor der Ernte den Bauern noch mal zittern. Um die Kerne zu Öl zu verarbeiten oder als Vogelfutter zu verpacken, dürfen sie nicht zu feucht sein.

Von wissenschaftlicher Begleitung gibt es in dieser »Nordreportage« keine Spur. Der von einem Internetvideo inspirierte Jungbauer kann nur auf gute Ernte hoffen und bleibt auf die Erfahrung seiner Familie sowie Aussaat- und Ernteunternehmen angewiesen. (mb)