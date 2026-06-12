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Mercedes setzt auf Militärgeschäft

Stuttgart. Mercedes-Benz will sein Rüstungsgeschäft ausbauen. Produktionsvorstand Michael Schiebe sagte am Donnerstag in Stuttgart: »Der Anteil von Fahrzeugen und Fahrgestellen für Sicherheits-, Rettungs- und Verteidigungszwecke liegt aktuell noch unter einem Prozent unseres Gesamtabsatzes.« Man sehe hier jedoch ein strategisches Entwicklungsfeld, das man aktiv gestalten werde. Mercedes-Benz produziert seit mehr als 45 Jahren entsprechend modifizierte Fahrzeuge. Der Bundeswehr-Lieferant hatte erst am Mittwoch eine Zusammenarbeit mit dem Drohnenhersteller Tytan Technologies angekündigt. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 12.06.2026, Seite 4, Inland
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