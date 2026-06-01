Bolivien: Selbständige schließen sich Streik an

La Paz. In Bolivien haben sich weitere Berufsgruppen den Protesten angeschlossen. Darunter ein Verband, der den Generalstreik bisher verurteilt haben soll. So kursiert seit Dienstag eine Erklärung des Gewerkschaftsverbands der Selbständigen, Händler, Handwerker und Straßenverkäufer Boliviens in den sozialen Netzwerken. Darin heißt es: »Als Berufsverband, der als wirtschaftlicher Motor des Landes fungiert, sehen wir, dass diese Regierung unter Rodrigo Paz nicht gewillt ist, auf die Bedürfnisse des bolivianischen Volkes einzugehen.« Man schließe sich daher den Protesten der anderen Berufsgruppen und Bereiche an, die vom gewerkschaftlichen Dachverband Central Obrera Boliviana (COB) organisiert werden. »Wir weisen alle unsere aktiven Mitgliedsorganisationen an, Protestaktionen zu starten und den Rücktritt dieser unfähigen, undemokratischen und verräterischen Regierung zu fordern.« Unterdessen haben die streikenden Gewerkschaften und Bauernverbände Verhandlungen mit der Regierung zuletzt abgelehnt und klargemacht, ihren Generalstreik fortzusetzen, bis der Präsident zurückgetreten ist. (jW)

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