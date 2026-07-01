Chemietanker mit Leck: 127 Arbeiter verletzt

Brüssel. Nach dem Austritt giftiger Flusssäure auf einem Containerschiff im Hafen von Antwerpen sind zahlreiche Arbeiter im Krankenhaus behandelt worden. 127 Menschen wurden leicht verletzt, 28 von ihnen mussten am Mittwoch zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, wie die betroffene belgische Gemeinde Beveren mitteilte. Das Leck legte den Verkehr in einem Teil von Europas zweitgrößtem Hafen lahm. Flusssäure wird in der Industrie zur Herstellung von Kunststoffen und zur Metallverarbeitung genutzt. Das Leck war nach Angaben der Behörden am Dienstag abend an einem Container auf einem Frachter des Unternehmens MSC festgestellt worden. (AFP/jW)