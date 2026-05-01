Textilproduzent Damino wird geschlossen

Großschönau. Nach 120 Jahren ist Schluss. Der Textilproduzent Damino in Großschönau stellt Anfang Juni seinen Betrieb ein. In einer Mitteilung vom 21. Mai hieß es laut MDR, der interessierte Investor aus Usbekistan könne den vertraglich vereinbarten Kaufpreis für das Traditionsunternehmen nicht vollständig nach Deutschland überweisen. Demnach könne das Banken- und Devisensystem der Republik Usbekistan keine verlässlichen Zahlungen garantieren. Allerdings war eine Vorauszahlung pünktlich angekommen, weshalb die Beteiligten bis zuletzt guter Dinge waren. Nun verlieren 81 Menschen ihren Arbeitsplatz. Mit der Übernahme wären nur 20 Beschäftigte entlassen worden. (jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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