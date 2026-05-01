Nachschlag: Kein GPS über der Ostsee

Ohne Satellitennavigation geht nichts im Flugzeugcockpit: Pilot Oliver Quiter verlässt sich bei jedem Flug auf das GPS

Ohne Satellitensignale können Flugzeuge nicht navigieren und sogar abstürzen. Seit dem Krieg in der Ukraine 2022 berichten täglich Piloten von Störungen des Global Positioning System, kurz GPS. Laut ARD ist Russland schuld, da das Land seine Ostseehäfen gegen ukrainische Drohnenangriffe mit GPS-Jammern schütze. Diese Geräte stören die Signale der anfliegenden Drohnen und auch aller anderen Luftfahrzeuge in der Region. Doch Florian Hahn, CSU-Staatsminister im Auswärtigen Amt, sieht eindeutig den russischen Präsidenten persönlich am Werk, denn »Putin ist leider böse.« Russland wolle zeigen, dass es in der Lage sei, für noch mehr Chaos zu sorgen, so Hahn. Die Konsequenz: Abschreckung. Damit meint der CSU-Mann den Einsatz elektronischer Kampfmittel gegen Russland. Die Korvetten der deutschen Marine sollen das GPS in Russland stören. Noch verbieten Gesetze den Einsatz dieser unsichtbaren Waffen, aber russische Drohnen dürfen die Matrosen jetzt schon leichter abschießen. (bk)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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