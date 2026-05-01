Chemietankgefahr besteht weiter

Los Angeles. Nach tagelangem Bangen um die drohende Explosion eines Chemietanks im US-Bundesstaat Kalifornien dürfen Zehntausende Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Gefahr einer Explosion des mit hochgiftigem und leicht entzündbarem Methylmethacrylat gefüllten Tanks sei »eliminiert«, teilte die Feuerwehr im Bezirk Orange County südlich der Metropole Los Angeles am Montag abend (Ortszeit) mit. Vollständige Entwarnung gab es jedoch nicht. Noch immer bestehe die Gefahr einer kleineren Explosion oder eines Lecks. Rund 16.000 Anwohner nahe des Luft- und Raumfahrtunternehmens GKN Aerospace dürfen weiterhin nicht in ihre Häuser. (dpa/jW)

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