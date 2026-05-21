Philippinen: Senator scheitert vor Gericht

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Manila. Der Oberste Gerichtshof der Philippinen hat am Mittwoch einen Antrag von Senator Ronald dela Rosa auf eine einstweilige Verfügung abgelehnt, mit der er seine Festnahme und Überstellung an den Internationalen Strafgerichtshof verhindern wollte. Dela Rosa, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, wird wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschheit im Zusammenhang mit seiner Rolle in einem blutigen »Krieg gegen die Drogen« während der Präsidentschaft von Rodrigo Duterte (2016–2022) gesucht. Er bestreitet jegliche Beteiligung an illegalen Tötungen. Die philippinischen Behörden bestätigten vergangene Woche, dass sie die Festnahme des ehemaligen Polizeichefs und obersten Vollstreckers der Razzien anstreben. Dela Rosas Anwalt erklärte, man werde alle Rechtsmittel ausschöpfen. (Reuters/jW)

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