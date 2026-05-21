Libanon: 19 Tote nach Angriffen Israels

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Beirut. Im Libanon sind nach offiziellen Angaben bei israelischen Luftangriffen mindestens 19 Menschen getötet und 32 weitere verletzt worden. Bei einem der Luftangriffe seien zehn Bewohner eines Hauses im Süden getötet worden, darunter drei Kinder, wie das Gesundheitsministerium in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Der militärische Arm der libanesischen Partei und Organisation Hisbollah setzte seine Angriffe auf israelische Ziele seinerseits fort und beanspruchte mehrere Attacken auf israelische Soldaten im südlichen Libanon für sich. Sie habe dabei Raketen und Drohnen eingesetzt, teilte die Hisbollah am Dienstag mit. Sie habe erneut auch Ziele in Israel nahe der Grenze angegriffen. Mitte April hatte die Regierung in Beirut eine Waffenruhe mit Israel geschlossen, die israelischen Angriffe auf Ziele der »Terroristen« hielten jedoch an. (dpa/jW)

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