Venezuela: Politische Gefangene freigelassen

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Caracas. In Venezuela sind drei seit rund 23 Jahren inhaftierte politische Gefangene freigelassen worden. Sie kamen am Dienstag (Ortszeit) auf Grundlage des im Februar verabschiedeten Amnestiegesetzes frei. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Foro Penal handelt es sich um die früheren Polizisten Luis Molina, Erasmo Bolívar und Héctor Rovaín. Sie waren im Zusammenhang mit dem gescheiterten Putschversuch gegen Staatschef Hugo Chávez im Jahr 2002 zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Sie waren beschuldigt worden, auf Demonstranten geschossen zu haben. Parlamentspräsident Jorge Rodríguez kündigte die Freilassung von 300 weiteren politischen Gefangenen im Laufe der Woche an. Das Amnestiegesetz war eineinhalb Monate nach der gewaltsamen Entführung von Staatschef Nicolás Maduro und seiner Ehefrau Cilia Flores durch die USA unter dem Druck Washingtons vorangetrieben worden. (AFP/jW)

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