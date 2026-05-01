Entscheidung über »Reformpaket«

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Berlin. Der Koalitionsausschuss wird nach Unionsangaben am 30. Juni zur entscheidenden Sitzung über das geplante »Reformpaket« zusammenkommen. Zuvor sei für den 10. Juni ein Treffen des Gremiums mit Gewerkschaften und »Arbeitgebern« geplant, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Steffen Bilger, am Dienstag in Berlin. Das Paket soll die Themen Einkommenssteuer, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratieabbau umfassen. (dpa/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!