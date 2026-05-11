Am 8. Mai wurde an zahlreichen Gedenkstätten in ganz Deutschland nicht nur der Opfer des letzten Weltkrieges gedacht, sondern fand in vielen Städten auch eine neue Runde der Schulstreiks gegen die Wehrpflicht statt. Rund 45.000 junge Menschen gingen auf die Straße, um lautstark gegen die Vorbereitung des nächsten großen Krieges zu protestieren. Nicht nur am 8. Mai, sondern an jedem Tag im Frieden, den wir noch zur Verfügung haben, müssen die beiden Parolen Hand in Hand gehen:

Dank euch, ihr Sowjetsoldaten! Und auf die Straße gegen den nächsten Weltkrieg, auf den sich diejenigen vorbereiten, die heute die Symbole der Befreier zu ächten suchen.