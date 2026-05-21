AfD: Bardella biedert sich bei Merz an

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Berlin. Der AfD-Kovorsitzende Tino Chrupalla hat dem französischen Rechtsaußenpolitiker und möglichen Präsidentschaftskandidaten Jordan Bardella Anbiederung bei der Bundesregierung vorgeworfen. Bardella solle »erst mal Präsident werden«, anstatt sich »an den Hals von Friedrich Merz« zu werfen, sagte Chrupalla am Mittwoch dem Sender Welt. Bardella hatte am Dienstag erklärt, dass er »ideologische Übereinstimmungen« mit dem CDU-Kanzler Merz erkenne. In einem Interview mit der FAZ hatte Bardella zudem Meinungsverschiedenheiten mit der AfD betont und die Frage bejaht, ob er die »Freundschaft« zum Bundeskanzler suche. (AFP/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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