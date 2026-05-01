Finnlands Präsident für Gespräche mit Moskau

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Helsinki. Im Ukraine-Krieg rät Finnlands Präsident Alexander Stubb zu direkten Gesprächen mit Russland. »Es ist Zeit, Gespräche mit Russland aufzunehmen. Wann es dazu kommen wird, weiß ich nicht«, sagte er der italienischen Zeitung ­Corriere della Sera in einem am Montag veröffentlichten Interview. Wenn die US-amerikanische Politik gegenüber Russland und der Ukraine nicht im Interesse Europas sei – wie ihm scheine –, dann müsse man sich direkt engagieren, sagte Stubb. »Wir haben mit den europäischen Staats- und Regierungschefs darüber geredet, wer den Kontakt herstellen wird, wir wissen es noch nicht.« (dpa/jW)

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