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Platzverweise vor Neonazikonzert

Nordhausen. Ein geplantes Neonazikonzert im thüringischen Eichsfeld hat am Wochenende einen Polizeieinsatz ausgelöst. Beamte sprachen von Samstag bis in die Nacht zum Sonntag Platzverweise gegen insgesamt 27 mutmaßliche Teilnehmer der Veranstaltung in Fretterode aus, wie die Polizei in Nordhausen am Montag mitteilte. Strafbare Handlungen habe es nicht gegeben, so dass auch keine Ermittlungsverfahren eingeleitet worden seien. Fretterode im Eichsfeldkreis ist wegen Zwischenfällen im Zusammenhang mit neonazistischen Aktivitäten immer wieder in den Schlagzeilen. Der aus Niedersachsen stammende Neonazikader Thorsten Heise besitzt in Fretterode eine Immobilie. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 12.05.2026, Seite 4, Inland
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