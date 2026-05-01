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Es scheint, als würde der Tag des Sieges vom deutschen Fernsehprogramm mit Nichtbeachtung behandelt. Die Sendungen am 81. Jahrestag jedenfalls sind rar. Ein mit Schweigen operierender Revisionismus. Denn die Sowjets, vulgo: Russen, grämt man bis heute, dass sie einen damals nicht in Stalingrad haben wollten. BRD 2023.

→ ZDF-History. Stalingrad: Die Schlacht, die niemals endet. ZDF Info, 14.20 Uhr

Mutterfreuden

Die Lüftung des Rätsels um das ungute Gefühl, mit dem Sie seit ein paar Tagen umhergehen und das Sie vermuten lässt, etwas vergessen zu haben: Sonntag ist Tag der Buße, damit Sie ruhigen Gewissens die Anrufe von Mutti an den restlichen 364 Tagen im Jahr ignorieren können. BRD 2026.

→ Kaffee oder Tee. U. a.: Strauß zum Muttertag mit Pfingstrosen und Herz aus Papier. SWR/SR, 16.05 Uhr

Drohnenbosse

Mit dem Krieg zwischen Ukraine und Russland wurde die Drohne zum wesentlichen Bestandteil des Abschlachtens. Zur Freude der Kriegsprofiteure: Erst Ende April wurde die Tinte unter einen Vertrag gesetzt, der die Lieferung sogenannter Loitering Munition, drohnenförmiger Selbstmordbomber also, von Rheinmetall an die Bundeswehr enthält. Der Rüstungskonzern bekommt dafür 300 Millionen Euro an Steuergeld. BRD 2026.

→ Krieg der Zukunft. Drohnen: Kampf der Maschinen. ZDF Info, 17.20 Uhr

Nördlich der Insel

Der nördlichere Teil des Ärmelkanals wird vom Tourismus noch wenig behelligt, statt dessen strömen die Massen zur vollends bebauten Insel Mont-Saint-Michel. Was sie verpassen: die zerklüftete Küste von La Hague, bezaubernde Sümpfe, als Schmaus Austern und Birnensekt. BRD 2023.

→ Normandie. Die Halbinsel Cotentin. 3sat, 21.45 Uhr

Naturtrip

Paddington, nur ohne Fresssucht und mit weißer Stupsnase: Im Erholungsgebiet Chattahoochee will ein Schwarzbär alles, nur nicht chillen, weil er ein vom Drogenkurier abgeworfenes Päckchen gemümmelt hat. Eine Geschichte wie aus 1.000 und einer Chefetage. USA 2023.

→ Cocaine Bear. Pro sieben, 22.05 Uhr

Ablasshantel

Randy vergällt seiner Sippe sogar das Essen, weil er seine Rolle als Hobbykoch übertreibt. Sharon langt’s, sie sucht Gesellschaft bei einer sprechenden Hantel. USA 2010.

→ South Park. Crème fraîche. Comedy Central, 22.35 Uhr

Edle Wilde

Bergues statt Côte d’Azur: Postmeister Philippe Abrams (Kad Merad) wird in die Nähe von Dünkirchen und zu den Hinterwäldlern versetzt. Der picardische Dialekt und das Wetter zum Abgewöhnen machen ihm zu schaffen. Am schlimmsten aber: Die Gastfreundlichkeit und das Unterwandern der Klischees lassen ihn mit den Autochthonen anbandeln. Einfacher wäre gewesen, sie hätten ihn bei Ankunft mit Haut und Haaren aufgefressen. F 2008.

→ Willkommen bei den Sch’tis. RBB, 23.30 Uhr