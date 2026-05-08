Energiekrise bestimmt ASEAN‑Gipfel

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Cebu City. Der diesjährige Gipfel des Staatenverbundes ASEAN steht im Zeichen wirtschaftlicher Sorgen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Es müsse geklärt werden, wie die Region die Versorgung mit Energie sowie die Sicherheit südostasiatischer Beschäftigter angesichts der Spannungen im Nahen Osten gewährleisten könne, teilte der philippinische Präsident und diesjährige Vorsitzende Ferdinand Marcos Jr. vor Beginn des Gipfels mit. Der 48. ASEAN‑Gipfel tagt am Freitag in der philippinischen Provinz Cebu. (dpa/jW)

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