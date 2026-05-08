Unicredit plant Rückzug aus Russland

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Mailand. Die italienische Großbank Unicredit will sich mit einem Milliardenverlust von einem Teil ihres Russlandgeschäfts trennen. Das Institut habe eine unverbindliche Vereinbarung mit einem privaten Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Verkauf unterzeichnet, teilte ‌das Geldhaus am Donnerstag mit. Die Transaktion würde zu einer Ertragsbelastung von drei bis 3,3 Milliarden Euro führen. Ein Rückzug westlicher Banken aus Russland ist mit hohen Hürden verbunden. Laut Vorgaben müssen Unternehmen aus sogenannten »unfreundlichen Staaten« eine erhebliche Abgabe an den Staat leisten. (Reuters/jW)

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