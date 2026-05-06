»Wer ein Leben rettet … Lebensgeschichten von Kindern des ›verlorenen Transports‹«. Ausstellungseröffnung des »Freundeskreises Technisches Denkmal Brikettfabrik Louise«, Domsdorf. Freitag, 8.5., 16 Uhr. Ort: Rathaus Senftenberg. Veranstalter: Stadt Senftenberg und Arbeitsgruppe Stolpersteine

»Festkundgebung am Tag der Befreiung«. Mit internationalistischem Bühnenprogramm und »Weg des Widerstands«. Freitag, 8.5., 12 Uhr. Ort: Jungfernstieg, Von-Melle-Park, Hamburg. Veranstalter: 8. Mai Hamburg

»Griechenland: Widerstand gegen Kriegsbeteiligungen und Waffentransporte«. Vorträge. Zwei Hafenarbeiter berichten über ihre Streiks zur Verhinderung von Waffenlieferungen an das israelische Apartheidregime, ein Mitglied von BDS Greece berichtet von der Boykottbewegung. Freitag, 8.5., 19 Uhr. Ort: Bum, Paul-Lincke-Ufer 21, Berlin. Veranstalter: Gewerkschaftliche Linke Berlin

»Immer im Herzen. Tag der Befreiung vom Faschismus«. Kundgebung. Freitag, 8.5., und Sonnabend, 9.5., 16 Uhr. Ort: Sowjetischer Ehrenfriedhof, Richterweg, Chemnitz. Veranstalter: VVN-BdA Chemnitz