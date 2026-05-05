NRW: Nächster Castor-Transport erwartet

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Jülich/Ahaus. Atomkraftgegner im Münsterland und in Jülich rechnen mit einem weiteren Atommülltransport. An diesem Dienstag soll es am Startpunkt in Jülich den Angaben nach ab 18 Uhr eine Dauermahnwache vor dem Forschungszentrum geben, wie die Agentur epd am Montag berichtete. In Ahaus ist eine Fahrraddemo vom Bahnhof durch die Innenstadt zur Castor-Strecke geplant. Dort beginne um 19 Uhr die zentrale Kundgebung, gefolgt von einer Mahnwache bis zur nächtlichen Ankunft des Konvois. Die Castoren mit Brennelementkugeln stammen aus dem stillgelegten Versuchsreaktor in Jülich. (jW)

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