Unicredit greift nach Commerzbank

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Frankfurt am Main. Unicredit treibt ihre Übernahmepläne für die Commerzbank voran. Die Aktionäre der italienischen Großbank stimmten bei einer außerordentlichen Hauptversammlung der notwendigen Kapitalerhöhung zu, wie die Unicredit am Montag mitteilte. Damit kann sie ihr Mitte März angekündigtes Angebot offiziell machen. Eine formale Offerte will Unicredit-Chef Andrea Orcel an diesem Dienstag vorlegen, rund 7.000 Stellen in Deutschland könnten gestrichen werden. (dpa/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!