Palästina: Christin in Ostjerusalem attackiert

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Ostjerusalem. Im von Israel besetzten Ostjerusalem ist eine französische Nonne von einem jüdischen Einwohner angegriffen worden. Der Täter habe die Frau attackiert, weil er sie als Christin erkannt habe, berichtete N12 am Donnerstag. Ein von dem israelischen Sender veröffentlichtes Video zeigt, wie der Täter auf die Frau zuläuft und sie von hinten mit voller Wucht zu Boden stößt. Weiter ist zu sehen, wie der Mann sich zunächst entfernt, dann aber zurückkehrt und die am Boden liegende Nonne tritt. Ein Passant eilt der Frau schließlich zu Hilfe und schubst den Angreifer weg. N12 meldete, ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Die Nonne sei bei dem Angriff am Kopf verletzt worden. Pater Olivier Poquillon, Direktor der französischen Schule für biblische und archäologische Forschung in Jerusalem, erklärte gegenüber AFP, die 48jährige Ordensschwester sei als Wissenschaftlerin an der Einrichtung tätig und wolle sich nicht öffentlich äußern. (dpa/jW)

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