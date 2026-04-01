WMO und Copernicus: Europa brennt

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Genf. Der Klimawandel richtet in Europa Verheerungen an. Mindestens 95 Prozent des Kontinents hätten 2025 überdurchschnittlich hohe Temperaturen erlebt, warnten die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Mittwoch in ihrem Bericht zum Zustand des Klimas in Europa 2025. Vier Schlaglichter: 30 Grad am Polarkreis, rapide Gletscherschmelze und neue Höchstwerte bei den Meerestemperaturen sowie Waldvernichtung durch Brände (1,034 Millionen Hektar). »Seit 1980 hat sich Europa zweimal so schnell wie der globale Durchschnitt erwärmt« und sei damit »der sich am schnellsten erwärmende Kontinent« überhaupt, kommentierte WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo bei einer Pressekonferenz. (AFP/jW)

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