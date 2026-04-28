-
28.04.2026
- → Natur & Wissenschaft
Urzeitliche Riesenoktopusse
Sapporo. In der Frühzeit der Erde bevölkerten etliche Riesenraubtiere den Planeten, die heute ausgestorben sind. Geradezu legendär sind beispielsweise der Megalodon, ein Urzeithai, der bis zu 20 Meter lang werden konnte, und die Titanoboa, eine bis zu 13 Meter lange Schlange. Ein Team um den Paläontologen Shin Ikegami von der Hokkaido-Universität in Sapporo, Japan, hat nun Hinweise auf ein weiteres gigantisches Tier entdeckt. Die Forscher analysierten neu gefundene Oktopuskiefer aus der Kreidezeit, der letzten Periode des Mesozoikums (Erdmittelalter), die man auf den Zeitraum 145 bis 66 Millionen Jahre vor unserer Zeit datiert. Die Oktopusse der Art »Nanaimoteuthis jeletzkyi« erreichten eine Gesamtlänge von bis zu 7,70 Metern, die Art »Nanaimoteuthis haggarti« sogar eine Gesamtlänge bis zu 18,60 Metern, wie die Forscher in ihrer am 23. April in Science erschienenen Studie beschreiben. Damit waren die wirbellosen Meerestiere die größten Raubtiere der Kreidezeit. Die japanischen Wissenschaftler untersuchten auch die Abnutzungsspuren an den gefundenen Kiefern. Die Resultate deuten darauf hin, dass die Oktopusse oft harte Schalen und Knochen von Beutetieren zermalmten. (jW)
Du findest junge Welt Journalismus wichtig – aber ein Abo ist (noch) nichts für dich?
Dann unterstütze uns jetzt mit einer monatlichen oder einmaligen Spende – ganz unkompliziert, ohne Verpflichtung, aber mit großer Wirkung.
Werde Teil einer engagierten Community, die die Weltsicht der Herrschenden nicht übernimmt, sondern kritisch hinterfragt. Dein Beitrag hilft uns dabei.
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 0,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!