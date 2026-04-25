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Rätseln und gewinnen!

Kreuzworträtsel

Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Gott hält viel aus. Zweihundert Anekdoten über Peter Hacks« von André Müller sen., erschienen bei Eulenspiegel.

Das Buch »Picassos Stiere oder die Kunstgeschichte von hinten« von Irving Lavin, erschienen bei ­Wagenbach, ­haben gewonnen: Merita Krasniqi aus Bad Breisig und Andi Weinhold aus Chemnitz.

Teilnahmebedingungen: Ihre Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung der Verlosung genutzt. Sie werden nach einer Woche wieder gelöscht, die der Gewinnerinnen und Gewinner nach drei Monaten. Mit der Teilnahme erklären Sie sich im Falle eines Gewinnes mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in der Tageszeitung junge Welt (Print- und Onlineausgabe) einverstanden. Bitte beachten Sie, dass Prämien nur verschickt werden können, wenn eine Postadresse angegeben ist. In Ausnahmefällen kann eine Prämie nicht mehr verfügbar sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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Erschienen in der Ausgabe vom 25.04.2026, Seite 8, Wochenendbeilage
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