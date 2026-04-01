»Auftaktkundgebung Nolympia«. Offizieller Beginn der Unterschriftensammlung für das Volksbegehren »Für Berlin – gegen Olympia. Wir sagen Nein zu einer Bewerbung zu Olympischen Spielen 2036, 2040 und 2044!« Mittwoch, 22.04., 11.00 Uhr. Ort: vor dem Roten Rathaus. Veranstalter: Nolympia

»Deutschland rüstet auf – neue Maßstäbe, neuer Wahnsinn«. Vortrag und Diskussion über die aktuelle Entwicklung der Aufrüstung in Deutschland, ihren Anlass und den Zusammenhang von Kapitalismus und Krieg. Mittwoch, 22.04., 19 Uhr. Ort: Filmrisz, Rigaer Str. 103, Berlin. Veranstalter: Gruppen gegen Kapital und Nation

»Streik doch einfach mit! – 138 Tage Arbeitskampf beim Dumont-Konzern«. Lesung mit den Autoren Peter Trinogga und Jan Schulze-Husmann. Donnerstag, 23.4., 17.30 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Weinhof 23, Ulm. Veranstalter: Verdi Ulm-Oberschwaben

»Erst recht! – Bilder von Unterdrückung und Widerstand«. Ausstellung von Sophie Linde bis 20. Juni 2026 im Waldheim »Clara Zetkin«, Stuttgart-Sillenbuch. Sonnabend, 25.04. 2026, 18 Uhr: Feierliche Eröffnung, Lesung und Gespräch mit Mesut Bayraktar