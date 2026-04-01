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Aus: Ausgabe vom 17.04.2026, Seite 4 / Inland

»Sondervermögen« erreicht Kommunen kaum

Berlin. Von den kreditfinanzierten Mitteln des »Sondervermögens Infrastruktur und Klimaschutz« kommen laut Münchner Ifo-Institut nur rund zwölf Prozent bei den Kommunen an. Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Instituts hervor. »Angesichts der problematischen Finanzlage der Kommunen« dürften die Mittel »kaum zusätzliche Wachstumsimpulse entfalten, sondern allenfalls den aktuellen Rückgang der kommunalen Investitionen bremsen«, erklärte Mario Hesse, Koautor der Studie. (Reuters/jW)

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