Zweite Anklage wegen Gewalt in JVA Gablingen
Augsburg. Wegen Straftaten gegen Gefangene in der bayerischen Justizvollzugsanstalt (JVA) Augsburg-Gablingen hat die Staatsanwaltschaft eine zweite Anklage erhoben. Zehn ehemaligen Mitgliedern der sogenannten Sicherungsgruppe werden insbesondere Körperverletzungsdelikte, Freiheitsberaubung und Nötigung vorgeworfen, wie die Ermittlungsbehörde am Donnerstag mitteilte. Bereits im Januar wurden die Leiterin, deren Stellvertreterin sowie ein Mitglied der »Sicherungsgruppe« angeklagt. Die zehn nun Beschuldigten sollen von Oktober 2022 bis Oktober 2024 in insgesamt 39 Fällen Straftaten zum Nachteil von insgesamt 35 Gefangenen begangen haben. Die stellvertretende Anstaltsleiterin soll sie gebilligt und die Beschuldigten gedeckt haben. (AFP/jW)
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