EU-Kommission erlaubt Industriestrompreis

Brüssel. Die Bundesregierung darf die deutsche Industrie mit einem vergünstigten Strompreis subventionieren. Die EU-Kommission hat die Maßnahme im Umfang von 3,8 Milliarden Euro genehmigt, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte. Sogenannte energieintensive Unternehmen sollen in den kommenden drei Jahren einen Teil ihrer Stromkosten erstattet bekommen, falls sie ihren Standort potentiell in Drittstaaten mit weniger Umweltauflagen verlegen könnten. Mindestens die Hälfte der erhaltenen Subventionen muss in neue oder modernisierte Anlagen investiert werden, um die Stromkosten zu senken. Der Industriestrompreis soll für die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs auf fünf Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden. (dpa/jW)