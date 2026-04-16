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Aus: Ausgabe vom 16.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

EU kündigt App zur Online-Alterskontrolle an

Brüssel. Die EU hat eine App zum Altersnachweis im Internet erstellt. Die Arbeiten an dem Programm seien weitgehend abgeschlossen, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch. Technologiekommissarin Henna Virkkunen zufolge wird die EU die Umsetzung der Pflicht zum Altersnachweis in den Mitgliedstaaten koordinieren. Mit dem sogenannten Mini-Wallet sollen nur Daten übertragen werden, die für die Altersverifikation notwendig sind. Onlineplattformen können so bestimmte Inhalte für Minderjährige sperren oder die bereits von einigen Staaten eingeführten Alterssperren umsetzen. (Reuters/jW)

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