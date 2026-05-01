Anthropic nun wertvoller als Open AI

San Francisco. Das US-KI-Unternehmen Anthropic ist nach einer neuen Finanzierungsrunde nun wertvoller als sein Konkurrent und Branchenvorreiter Open AI. Anthropic sammelte am Donnerstag bei Investoren 65 Milliarden US-Dollar ein. Vor dem erwarteten Börsengang in diesem Jahr wird der Techkonzern damit nun mit 965 Milliarden US-Dollar bewertet. Open AI wurde zuletzt mit 852 Milliarden ­US-Dollar bewertet. Anthropics Geschäftsmodell ist auf gewerbliche Kunden ausgelegt, während Open AI vor allem Privatnutzer anspricht. (AFP/jW)

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