junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Donnerstag, 16. April 2026, Nr. 88
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Aus: Ausgabe vom 16.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

ASML hebt erneut Wachstumsziel an

Veldhoven. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Computerchips hat dem Unternehmen ASML zu einem überraschend hohen Umsatz verholfen. Daher hob der niederländische Spezialmaschinenbauer seine Wachstumsziele für das Gesamtjahr ein weiteres Mal an. »Die Chipnachfrage übersteigt das Angebot«, sagte Konzernchef Christophe Fouquet am Mittwoch. Er rechne für 2026 mit Erlösen bis zu 40 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 13 Prozent auf 8,77 Milliarden Euro, der Reingewinn um mehr als 17 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro. Der Ausblick berücksichtige mögliche Einbußen ‌durch die geplante erneute Verschärfung ‌der US-Beschränkungen für Hochtechnologieausfuhren, betonte Fouquet. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.