ASML hebt erneut Wachstumsziel an

Veldhoven. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Computerchips hat dem Unternehmen ASML zu einem überraschend hohen Umsatz verholfen. Daher hob der niederländische Spezialmaschinenbauer seine Wachstumsziele für das Gesamtjahr ein weiteres Mal an. »Die Chipnachfrage übersteigt das Angebot«, sagte Konzernchef Christophe Fouquet am Mittwoch. Er rechne für 2026 mit Erlösen bis zu 40 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 13 Prozent auf 8,77 Milliarden Euro, der Reingewinn um mehr als 17 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro. Der Ausblick berücksichtige mögliche Einbußen ‌durch die geplante erneute Verschärfung ‌der US-Beschränkungen für Hochtechnologieausfuhren, betonte Fouquet. (Reuters/jW)