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Aus: Ausgabe vom 16.04.2026, Seite 4 / Inland

SPD will »Energiekabinett«

Berlin. Angesichts der Folgen des Angriffs der USA und Israels auf den Iran hat SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese die Einrichtung eines »Energiesicherheitskabinetts« gefordert. Man müsse sich sehr zügig damit beschäftigen, wie die Krise Deutschland weiter treffen werde, sagte ‌Wiese am Mittwoch in Berlin. Er verwies auf drohende Engpässe ‌bei weiteren Rohstoffen, die über die aktuellen Kraftstoffpreise hinausgingen. »Die Situation ist nicht einfach«, sagte Wiese. ‌Er schlug vor, ein solches Krisengremium beim ​Nationalen Sicherheitsrat anzusiedeln. (dpa/jW)

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