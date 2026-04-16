Kampfdrohnen von Rheinmetall genehmigt

Berlin. Wie erwartet hat der Haushaltsausschuss des Bundestags am Mittwoch einen Großauftrag an den Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall für die Beschaffung von Kampfdrohnen abgenickt. Im Februar war bereits die Beschaffung von Drohnen von Helsing und Stark Defence genehmigt worden. Dabei geht es um Aufträge von jeweils mehreren hundert Millionen Euro mit der Option einer Erweiterung in Milliardenhöhe. Über weitere Details hüllen sich Firmen und Verteidigungsministerium in Schweigen. (AFP/jW)