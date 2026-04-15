Grüne und CDU wollen verhandeln

Stuttgart. Grüne und CDU wollen in Baden-Württemberg Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Darauf einigten sich beide Seiten, wie dpa am Dienstag aus Parteikreisen erfuhr. Sie regieren bereits seit 2016 gemeinsam in dem Bundesland. Bei der Wahl am 8. März waren die Grünen mit 30,2 Prozent knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen jedoch beide Parteien über jeweils 56 Mandate. Eine Fortsetzung der »grün-schwarzen« Koalition gilt als einzige realistische Option für eine Regierungsbildung. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen die übrigen im Landtag vertretenen Parteien aus. (dpa/jW)