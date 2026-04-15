Heckler & Koch meldet Rekordumsatz

Oberndorf. Wie der deutsche Waffenhersteller Heckler & Koch aus Oberndorf im Nordschwarzwald am Dienstag mitteilte, stieg der Umsatz im vergangenen Jahr um 14,4 Prozent auf 393 Millionen Euro – so hoch wie nie in der Firmengeschichte. Das Nachsteuerergebnis wuchs um ein Viertel auf 39,5 Millionen. Lag der Auftragseingang 2024 noch bei 426,2 Millionen Euro, so war dieser Wert ein Jahr später mit 802 Millionen Euro fast doppelt so hoch. Nach Investitionen in Automatisierung und modernere Infrastruktur rechnet die Firma mit einer erhöhten Produktivität. Die Firma arbeite stabil und profitabel, heißt es. Die Firma hat 1.340 Beschäftigte und damit 84 mehr als 2024. Bis 2028 sollen es etwa 1.600 sein. (dpa/jW)