Ministerium: Ausreise von jungen Männern ohne Genehmigung möglich

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Jan Woitas/dpa Ohne uns: Schüler und Schülerinnen demonstrieren gegen die Wehrpflicht (Leipzig, 5.3.2026)

Berlin. Die Ausreise von jüngeren Männern wird ⁠auch künftig trotz des ⁠neuen Wehrdienstgesetzes ohne Genehmigung möglich sein. Es werde noch diese Woche eine generelle Ausnahme trotz ‌der im Gesetz verankerten Genehmigungspflicht für solche Reisen geben, ‌kündigte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag an. Die Genehmigung wäre ohnehin ⁠regelmäßig erteilt worden, man ‌wolle aber unnötige Bürokratie vermeiden.

Im neuen Wehrdienstgesetz hatte am Osterwochenende mit mehrmonatiger Verzögerung eine Passage ​für Unruhe gesorgt, wonach Männer zwischen 17 und 45 Jahren bei Auslandsaufenthalten von mehr als drei Monaten ‌eine Genehmigung bei der Bundeswehr einholen müssen. Diese sei aber ‌für den sogenannten ‌Spannungsfall gedacht ⁠und ⁠würde erst dann greifen, wenn der Wehrdienst nicht wie ⁠jetzt freiwillig, sondern Pflicht wäre, heißt es nun. (Reuters/jW)