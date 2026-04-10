Haiti: Registrierung für Wahl verschoben
Port-au-Prince. Haiti hat die für die erste Präsidentschaftswahl seit einem Jahrzehnt geplante Wählerregistrierung verschoben und damit den Wahlprozess weiter verzögert. Die Registrierung hätte am 1. April beginnen sollen, teilte die Wahlbehörde CEP am Mittwoch (Ortszeit) mit. Als Grund nannte der CEP-Vorsitzende Jacques Desrosiers eine rechtliche Angelegenheit im Zusammenhang mit der neuen Regierung. Diese müsse nun ein neues Dekret erlassen. Sollte dies rechtzeitig geschehen, könnten die Wahlen nach wie vor bis Ende des Jahres stattfinden, sagte Desrosiers der Nachrichtenagentur Reuters. Ursprünglich war die erste Runde der Präsidentschaftswahlen für den 30. August angesetzt. Haiti hat seit 2016 keine Wahlen mehr abgehalten. Der letzte reguläre Präsident des Karibikstaates, Jovenel Moïse, wurde 2021 ermordet. Nachfolgende Regierungen hatten Wahlen immer wieder unter Verweis auf die Sicherheitslage verschoben. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 10.04.2026
-
Streit um Mexikos »Verschwundene«vom 10.04.2026
-
Immunität zählt nichtvom 10.04.2026
-
Äthiopien überführtvom 10.04.2026
-
Durchfahrt unklarvom 10.04.2026
-
Linke Alternative nicht in Sichtvom 10.04.2026