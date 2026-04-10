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Aus: Ausgabe vom 10.04.2026, Seite 6 / Ausland

Litauen: Proteste für Medienfreiheit

Vilnius. In Litauen sind erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen neue Vorgaben für die öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalt LRT zu protestieren. In der Hauptstadt Vilnius versammelten sich die Demonstranten vor dem Parlament des baltischen EU- und NATO-Landes. Nach Ansicht der Organisatoren der Kundgebung könnten die geplanten Gesetzesänderungen politische Einflussnahme auf die Inhalte von LRT ermöglichen und dessen redaktionelle Unabhängigkeit gefährden. (dpa/jW)

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